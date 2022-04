71-jähriger Falschparker mit Kricket-Schläger verprügelt

Es war im Sommer 2017, als sich im Hof eines Mehrfamilienhauses in Leifers Szenen wie im Wilden Westen abspielten. Ein damals 71-Jähriger hatte sein Auto auf dem zum Kondominium gehörigen Privatgrundstück abgestellt, um schnell einige Besorgungen zu erledigen.Er war sich dabei wohl nicht bewusst, dass er seinen Wagen besser nicht dort hätte abstellen sollen. Umso bewusster wurde er sich dessen, als er kurze Zeit später wieder zu seinem Auto zurückkehrte. Bei seinem Eintreffen am Parkplatz wurde der Autolenker nämlich bereits erwartet.Ein damals 26-jähriger Inder, der in besagtem Haus wohnte, bereitete dem Falschparker einen alles andere als freundlichen Empfang. Offensichtlich durch das Falschparken in seinen Rechten verletzt – dabei gehörte der Parkplatz zwar zum Kondominium, aber nicht explizit zur Wohnung des Inders – und dadurch völlig außer sich, begann er, den Autolenker aufs Wüsteste zu beschimpfen und ihn mit einem Kricket-Schläger in der Hand zu bedrohen.Die verbale Auseinandersetzung spitzte sich immer weiter zu. Der Inder war schließlich derart in Rage, dass er den Kricket-Schläger nicht mehr nur zur Drohung benutzte, sondern ihn zum Einsatz brachte. Zunächst prügelte er auf den Wagen ein, der in seinen Augen widerrechtlich im Hof des Hauses abgestellt worden war und beschädigte diesen beträchtlich.Sein unglaublicher Ärger schien dadurch aber noch immer nicht verraucht zu sein. Schließlich packte er nämlich den Falschparker, der natürlich protestierte, schleuderte ihn gegen eine Mauer und schlug schließlich mehrmals mit dem Kricket-Schläger auf den Falschparker ein. Die Folge: 2 gebrochene Rippen und eine Heilungsdauer von über 30 Tagen.Der Falschparker erstattete Anzeige gegen den Angreifer. Schließlich erhob die Staatsanwaltschaft gegen den rabiaten Inder Anklage. Die Vorwürfe lauteten auf schwere Körperverletzung, schwere Bedrohung und Sachbeschädigung. Auch das Opfer ließ sich als Nebenkläger ins Hauptverfahren ein.Nun hat Richter Stefan Tappeiner in der Causa ein Urteil gefällt. Er verurteilte den Inder zu einem Jahr und 10 Monaten bedingter Haft. Zudem muss der heute 31-Jährige seinem Opfer 5000 Euro bezahlen – sozusagen als Anzahlung für den Schadenersatz, der nun in einem Zivilverfahren ausgefochten wird. Im Raum steht eine Forderung über 40.000 Euro.