74 Neuinfektionen – 99 Geheilte – 22 Intensivpatienten – kein Todesfall

Bisher (11. April) wurden insgesamt 539.367 Abstriche untersucht, die von 207.228 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (10. April): 638Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 37Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 46.209Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 539.367Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 207.228 (+150)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.208.056Gesamtzahl der positiven Antigentests: 24.914Durchgeführte Antigentests gestern: 4.263Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 37Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 76In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 45In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 50 (40 in Gossensaß, 10 in Sarns)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 22 (davon 15 als ICU-Covid klassifiziert, kein/e Covid-Patientin/Patient in Intensivbetreuung Ausland)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.150 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2.740Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 127.421Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 130.161Geheilte Personen insgesamt: 68.580 (+99)Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 2.016, davon 1.624 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 59, davon 45 geheilt. (Stand: 04.04.2021)

stol