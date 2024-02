75 Jahren Südtiroler Chorverband: „Wer singt, lebt länger!“

„Investition in die Kultur ist Investition in Gesellschaft!“

Der Südtiroler Chorverband wurde am 24. April 1949 in Gries von einer kleinen Gruppe von idealistischen Sängern als Südtiroler Sängerbund gegründet und entwickelte sich vor allem unter der Obmannschaft von Siegfried Tappeiner in den 70er und 80er Jahren zu einem der größten Kulturverbände im Land.„Mit berechtigtem Stolz können wir sagen, dass wir jung geblieben sind und doch in der Tradition verwurzelt!“, freute sich Erich Deltedesco, der seit 2010 den Verband leitet und der den Sängern, Obleuten, Chorleitern dankte: „Der Chorverband ist ein Gemeinschaftswerk von unzähligen Ehrenamtlichen und ihrem täglichen Einsatz!“ Heute hat der Verband rund 400 Mitgliedschöre mit rund 9000 Sängern.Der Rückblick auf das vergangene Jahr durch Geschäftsführer Klaus Gufler zeigte, wie aktiv die Chöre sind: So trafen sie sich zu insgesamt 10.000 Proben, 800 Konzerten und anderen Veranstaltungen und gestalteten über 5000 Gottesdienste musikalisch.432 Sänger und Sängerinnen besuchten die hochqualifizierten Schulungen, die der Chorverband auch heuer wieder anbietet. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erlebten Gemeinschaft und bildeten sich fort, etwa in der Sing- und Wanderwoche, in der Chor- und Stimmbildungswoche, bei Musicalworkshops, Kindersingwochen und einer eigenen Singwoche für Buben.„Der Südtiroler Chorverband wurde gegründet, um im Dienst der Chöre zu stehen“, sagte Obmann Deltedesco, und dies sei auch heute noch sein Auftrag. Wie Finanzreferentin Carmen Seidner darlegte, fließen deshalb 67 Prozent der gesamten Geldmittel des Chorverbandes direkt den Chören zu. Denn neben den Schulungen wird auch die Stimmbildung in den Chören finanziell unterstützt.Obmann Erich Deltedesco bedankte sich deshalb auch bei den Sponsoren, vor allem bei der Landesregierung für die finanzielle und ideelle Unterstützung. Landesrat Achammer wisse, dass „Investition in die Kultur eine Investition in die Gesellschaft“ ist. Dies betonte auch Landeshauptmann Arno Kompatscher in seinen Grußworten: „Ihr stiftet nicht nur Gemeinschaft für euch, sondern für die ganze Bevölkerung und das brauchen wir gerade heute, wo die Gesellschaft auseinanderdriftet!“Die Einbindung der Schule und der Musikschule in Projekten wie „Singende Klasse, singende Schule“, an dem heuer 5400 Grundschulkinder teilnehmen, sei eine „großartige Leistung und eine Chance, dass Kinder Sinn erfahren“, sagte der Landeshauptmann. Bei diesem Projekt verpflichten sich Grundschulklassen, täglich 10 Minuten lang außerhalb des Musikunterrichts zu singen, wie Verbandschorleiterin Renate Unterthiner erklärte.Sie freute sich ganz besonders auch über das neue Liederbuch „Singen macht Spaß“, das der Südtiroler Chorverband herausgibt, und dankte der Landesmusikschuldirektion für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Liedbuchs, das Jung und Alt zu Bewegung und zur Freude am Singen anregen soll. Ein Herzensanliegen seien ihr auch der Landeskinderchor und des Landesjuniorchor, die im Mai ihre ersten Proben haben. In diesen Chören singen Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 und ergänzen den bereits erfolgreichen Landesjugendchor. Erste Konzerte wird es im Herbst geben.Im Herbst wird auch der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs stattfinden: die Südtiroler Chöre werden Brixen „in eine große Klangwolke hüllen“, freut sich Obmann Erich Deltedesco. Außerdem wird es Workshops für Jugendliche und auch ein Jugendkonzert geben. Denn dass der Gesang bei den Kindern gefördert werden muss, da waren sich alle einig.„Doch vor allem muss gewährleistet werden, dass es genug Chorleiter gibt, sonst können die Chöre nicht mehr singen“, betonte Landesrat Philipp Achammer und versprach, gemeinsam mit dem Chorverband an der Förderung der Chorleiterausbildung zu arbeiten und die bereits bestehende Ausbildung an den Musikschulen auszubauen. „Überzeugt interessierte Sänger und Sängerinnen an der Chorleitungsausbildung teilzunehmen“, bat Verbandschorleiterin Renate Unterthiner die Anwesenden im Saal.Der Vorstand und der Musikrat eröffneten die Versammlung mit einem eigens komponierten Lied von Ernst Thoma und der Vinschger Chor unter der Leitung von Gernot Niederfriniger und der Männerchor Stegen unter der Leitung von Paul Denicoló umrahmten die Versammlung musikalisch.Fehlen durften auch nicht die von der ganzen Versammlung gesungenen Lieder. Unter den Gästen waren auch die Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer, Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, EU-Abgeordneter Herbert Dorfmann und zahlreiche Vertreter von befreundeten Verbänden, mit denen der Südtiroler Chorverband eine gute Zusammenarbeit pflegt.