76-Jähriger stürzt über Felsvorsprung: Tot

Der Mann war am frühen Nachmittag des gestrigen 11. Oktobers zu einer Wanderung in der Umgebung von Boccaldo aufgebrochen, und zwar auf einem Weg, den er häufig zu Fuß zurücklegte, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.Als er nicht zurückkehrte, alarmierte seine Frau die Rettungskräfte. Die Suche begann am Dienstagabend gegen 22 Uhr.Bergretter von Vallagarina, Ala, Altipiani und Trento-Monte Bondone, Hundestaffeln und die technische Suchgruppe der Bergrettung, die Hundestaffeln der Finanzwache, das Rote Kreuz und Retter des alpinen Ausbildungszentrum der Staatspolizei Moena, Polizeikräfte sowie die Feuerwehr mit Drohnen waren beteiligt.Die Todesursache wird derzeit untersucht. Möglicherweise ist der Mann ausgerutscht.