8-Jährige verschwindet im Park: Nervenaufreibende Suche mit gutem Ende

Direkt unter den Augen der Eltern war das 8-jährige Mädchen im Pompejipark in der Bozner Roenstraße mit seinem Rad verschwunden. Der Vater hatte bereits alles abgesucht und wusste nicht mehr, was er tun sollte: War die Tochter einem Unfall zum Opfer gefallen? War sie entführt worden? Er wählte die Notrufnummer 112.Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums schätzte die Lage als ernst ein und entsandte sofort alle in Bozen verfügbaren Streifen.Mit einer detaillierten Beschreibung des Mädchens – weißes T-Shirt, rosa Shorts, Sandalen und ein rosa-weißes Fahrrad – durchforsteten die Beamten die ganze Gegend.Nach etwa einer Stunde, als es bereits dunkel wurde, gelang es ihnen, die 8-Jährige in der Duca-D'Aosta-Straße, in der Nähe der Piazza „Adriano“, aufzufangen. Sie weinte und war aufgelöst.Die Polizisten beruhigten das Mädchen und brachten es zu seinen Eltern . „Dank des beherzten Eingreifens der Polizei hat die Geschichte ein glückliches Ende gefunden“, sagt Quästor Paolo Sartori.