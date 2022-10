8 Monate altes Mädchen geschlagen und getreten: Zustand ist ernst

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Samstagnachmittag im Raum Mailand, in einem Wohnblock. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und hat gegenüber den Ermittlern bereits seine Verantwortung eingestanden.Es war die Großmutter, die gestern um Hilfe rief: Das Kind wurde in die Klinik San Matteo in Pavia gebracht. Die Angehörigen erklärten dem medizinischen Personal, dass das Baby von seinem Hochstuhl gefallen sei und sich dabei verletzt habe. Doch die Ärzte, die zahlreiche blaue Flecken und Blutergüsse am Körper des kleinen Mädchens entdeckten, glaubten dieser Version nicht und alarmierten die Carabinieri.In Anbetracht der Schwere seines Zustands wurde das Kind anschließend nach Bergamo verlegt. Die Staatsanwaltschaft Pavia setzt ihre Ermittlungen fort.