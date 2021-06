8 Neuinfektionen – 3 Intensivpatienten – keine Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden 608 PCR-Tests untersucht und dabei 3 Neuinfektionen festgestellt. 5 von 1660 Antigentests waren positiv. 3 Personen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, niemand starb an oder mit Covid.