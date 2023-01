81-Jähriger nach Skiunfall am Kronplatz gestorben

Einsatz eines Notarzthubschraubers nicht möglich

Gegen 9.30 Uhr war Alarm geschlagen worden. Der Skifahrer war auf der Piste Olang 2 ohne Fremdeinwirkung in den Begrenzungszaun gefahren und über diesen hinweg auf den Hang außerhalb der Piste geschleudert worden.Sein Zustand gab von Anfang an großen Grund zur Sorge: Der Mann war nicht ansprechbar, als die Retter an der Unfallstelle ankamen. Die Ursache des Unfalls ist unbekannt; möglicherweise könnte auch ein Unwohlsein ihn ausgelöst haben.Die Pistenretter der Carabinieri und die Helfer der Pistenrettung Kronplatz begannen sofort mit der Reanimation. Sie wurde fortgesetzt, während der Mann mit dem Rettungsschlitten zur Mittelstation der Seilbahn gebracht wurde, und auch während der Talfahrt versuchten die Retter alles, um das Leben des Mannes zu retten.Wegen des schlechten Wetters mit Nebel, Sturm und Schneefall war der Einsatz eines Notarzthubschraubers nicht möglich.Der Notarzt des Weißen Kreuzes Bruneck war zur Talstation in Gassl geeilt und setzte dort die intensiven Bemühungen zur Stabilisierung des Verunglückten fort. Erst nach längerer Zeit war an die Fortsetzung des Transports ins Brunecker Krankenhaus zu denken. Alle ärztliche Kunst war am Ende aber vergebens: Nur kurz nach der Einlieferung starb der 81-Jährige.Die Carabinieri haben die Gerichtsbehörden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.