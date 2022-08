86-jährige Meranerin stirbt nach Treppensturz

Es war am Donnerstag kurz nach 16.30 Uhr, als eine Kellnerin des Pub & Bar „Tip Top“ an der unteren Freiheitsstraße in Meran auf den Treppensturz der 86-jährigen Maria Augschöller aufmerksam wurde. Die Meranerin war auf dem Weg zur Toilette 15 Stufen in die Tiefe gestürzt und reglos liegen geblieben.Der geschockten Kellnerin eilte ein Helfer des Roten Kreuzes, der zufällig in dem Lokal saß, zu Hilfe. Er leitete beim Unfallopfer auch sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die allerdings erfolglos blieben.Um 16.43 Uhr wurden über die Landesnotrufzentrale 112 die Rettungskräfte alarmiert. Das Weiße Kreuz Meran war mit dem Notarzt rasch vor Ort, konnte aber für die betagte Frau nichts mehr tun.Ob Maria Augschöller gestolpert und an den Folgen des Treppensturzes gestorben ist, oder ob sie aufgrund eines Unwohlseins die Treppe hinuntergefallen ist, ist derzeit noch ungeklärt.Die Carabinieri erheben den Hergang. Die Kellnerin erlitt einen Schock und wurde vom Roten Kreuz Meran in die Erste Hilfe des Meraner Krankenhauses gebracht.