9-Jähriger in Bari erhängt: Zum Selbstmord angestiftet?

Erst in der vergangenen Woche war der Fall der kleinen Antonella aus Palermo bekannt geworden, die sich mit einem Gürtel erdrosselt hatte – angestiftet von einer so genannten „Challenge“, einer Mutprobe, auf Tiktok. Das kleine Mädchen wurde am Dienstag beigesetzt.Ob auch der Fall des toten Buben in Bari mit einer solchen zusammenhängt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

ansa/stol