9/11 – Josephs dramatische Flucht aus dem 105. Stock des Südturms

Am 11. September 2001 wurde ein Passagierflugzeug von radikal-islamistischen Mitgliedern des Terrornetzwerks Al-Qaida als zweites von vier Flugzeugen entführt und um 9:03 Uhr Ortszeit in den Südturm (WTC 2) des World Trade Centers in New York City gelenkt. Im Bild: Der Moment des Einschlags - Foto: © APA/afp / SETH MCALLISTER