A22: Mehrere Einfahrten in Richtung Norden gesperrt

Um 6.30 Uhr erfolgte die erste Schließung, und zwar jene der Einfahrt Klausen in Richtung Nord.Wie ein Mitarbeiter der Brennerautobahn AG erklärt, habe man die Schließungen der Einfahrten aufgrund des langen Lkw-Staus in Richtung Norden veranlassen müssen.Derzeit bis auf weiteres gesperrt sind folgende Einfahrten in Richtung Norden:- Bozen Nord- Klausen- Brixen Industriezone- Brixen- SterzingBis jetzt sind die Einfahrten in Richtung Norden im Süden des Landes noch geöffnet.Wie lange die Sperren aufrecht bleiben müssen, sei noch nicht absehbar, heißt es aus dem Büro der A22.

