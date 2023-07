Ab 1. August: Wertkarten haben ausgedient

Südtirol Pass: Die bessere Wahl

Wertkarten mit Restguthaben können innerhalb eines Jahres ab der letzten Entwertung in den südtirolmobil-Verkaufsstellen zurückgegeben werden (Liste auf suedtirolmobil.info ). Der Restbetrag wird ausbezahlt.Am bequemsten und einfachsten fahren südtirolmobil-Fahrgäste mit dem Südtirol Pass, der jetzt kostenlos beantragt werden kann. Damit haben Fahrgäste einen einzigen Fahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol in der Tasche. Und: Je mehr Kilometer im Laufe eines Jahres gefahren werden, desto günstiger wird schrittweise der Kilometer-Tarif.Am besten, Südtirol-Pass-Kunden wählen den Postpaid-Vertrag aus und bezahlen damit per SEPA-Lastschrift. Damit können bequem alle öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden und die Fahrtkosten werden alle 2 Monate vom Bankkonto abgebucht.