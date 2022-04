Ab heute gibt es die Anti-Covid-Pille Paxlovid in den Apotheken

Die Neuerung wurde im Amtsblatt der italienischen Arzneimittelbehörde veröffentlichen. Die staatliche Apothekenvereinigung Federfarma betont, den Apothekern komme damit eine „entscheidende Rolle bei der Erleichterung der ,normalen‘ Bewältigung der Pandemie vor Ort“ zu.Das Medikament, so erklärt die Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), kombiniert 2 antivirale Medikamente: Nirmatrelvir, das die Replikation des Sars-CoV-2-Proteins hemmt, und Ritonavir, das bereits zur Behandlung von HIV eingesetzt wird und nun zur Erhöhung der Konzentration antiviraler Medikamente dient.Paxlovid, so der Name des Medikaments , ist indiziert für die Behandlung von Covid-19 bei Personen ab 18 Jahren, die keine zusätzliche Sauerstofftherapie benötigen und bei denen ein hohes Risiko für ein Fortschreiten zu schwerem Covid-19 besteht. Die Pille sollte nicht später als 5 Tage nach Auftreten der Symptome eingenommen werden.Die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, die Rezepte können nun auch von Allgemeinärzten mit Hilfe eines elektronischen Rezepts und nach Ausfüllen des Aifa-Behandlungsplans ausgestellt werden. Nach Erhalt des Rezepts wird Paxlovid kostenlos an den Patienten abgegeben.