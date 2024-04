Foto: © ANDREAS KEMENATER

„An diesem Wochenende erwartet uns der Höhepunkt des Frühsommers im April mit bis zu 28 Grad im Raum Bozen“, weiß Meteorologe Dieter Peterlin Im Laufe der nächsten Woche sickert aus Norden nach und nach kühlere Luft ein. Bis Mitte der Woche gehen die Temperaturen um 10 bis 15 Grad zurück.Wer die Gelegenheit dazu hat, für den gibt es an diesem Wochenende nur eins: raus in die Natur – egal, ob in den Garten, an den See oder auf den Berg.