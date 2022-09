Ab Mitte September neue Corona-Impfstoffe in Südtirol

Bereits vergangene Woche hat die europäischen Arzneimittelbehörde EMA die an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten Impfstoffe zugelassen ( Hier lesen Sie mehr dazu ).Jetzt erfolgte auch die Zulassung durch die italienische Arzneimittelagentur AIFA. Nun kann die Auffrischungsdosis mit den neuen, bivalenten Impfstoffen Comirnaty und Spikevax auch in Italien erfolgen. Die technische wissenschaftliche Kommission (Commissione Tecnico Scientifica – CTS) der AIFA hat auf ihrer Montagssitzung grünes Licht für deren Verwendung gegeben.Zugelassen sind die Impfstoffe explizit als Auffrischungsdosen für alle Personen über 12 Jahren. Für die Grundimmunisierung – sprich Erst- und Zweitimpfung – werden weiterhin die bisherigen Impfstoffe verwendet.Laut der technisch-wissenschaftlichen Kommission der AIFA würden die neuen Vakzine eine stärkere Antikörperreaktion auslösen als die ursprünglichen monovalenten Impfstoffe. Die im Zulassungsverfahren erhobenen Daten zeigen außerdem, dass die neuen Impfstoffe genauso sicher sind wie ursprünglichen.Die Auffrischungsdosis mit den bivalenten Impfstoffen kann frühesten 3 Monate nach Abschluss des ersten Impfzyklus oder einer bereits erhaltenen Auffrischungsdosis verabreicht werden.Mit Blick auf die kommende kalte Jahreszeit wird die 2. Booster-Impfung allen Personen mit Risikofaktoren sowie allen Personen über 60 Jahre dringend empfohlen. Die Lieferung der neuen Impfstoffe wurde von Rom für Mitte September zugesagt.Bereits fest steht, dass die zweite Booster-Impfung nur nach einer entsprechenden Terminvereinbarung verabreicht wird. Einzelheiten zur Impfkampagne werden in den kommenden Tagen und Wochen noch bekanntgegeben.