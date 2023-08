Ab Montag: Sperre auf der Bahnstrecke

Von 7. bis 11. August zwischen Bozen und Trient

Vom 7. bis 22. August zwischen Brenner und Innsbruck

Schienenersatzverkehr – die Details

Mitnahme von Fahrrädern nicht möglich

Fernverkehrszüge in Richtung Süden entfallen

Aufgrund dringender Wartungsarbeiten am Bahngleis wird der Zugverkehr auf der Brennerbahnlinie auf 2 Teilstrecken unterbrochen: Zwischen Bozen und Trient wird die Bahnlinie vom 7. bis 11. August unterbrochen.Aber auch über dem Brenner gibt es eine Unterbrechung, diese dauert gut 2 Wochen: Vom Brenner bis Innsbruck wird die Bahnlinie vom 7. bis 22. August unterbrochen.„Es werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen, die eine Komplettsperre alternativlos machen“, heißt es von der ÖBB. Betroffen sind Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr. 71 Nahverkehrszüge und 10 Eurocity-Züge pro Tag werden in diesem Zeitraum im Schienenersatzverkehr geführt.Busse anstelle der Züge gibt es für den Regionalverkehr auf der Strecke Bozen-Trient (Linie B100) sowie für den Fernverkehr auf der Strecke Bozen-Innsbruck (ÖBB SV300). Für die Busse des Schienenersatzdienstes gelten andere Abfahrtszeiten als für die Züge, außerdem ist mit längeren Fahrtzeiten zu rechnen.Die Ersatzbusse auf dem Abschnitt zwischen Bozen und Trient bedienen nicht die Bahnhöfe, sondern die Haupthaltestellen entlang der Strecke. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht gestattet.Alle Fernverkehrszüge in Richtung Süden (Freccia und Italo) entfallen. Die Fahrgäste können auf die Ersatzbusse des Regionalverkehrs (Trenitalia) umsteigen. Auch der Railjet in Richtung Wien entfällt, wobei keine Ersatzbusse angeboten werden.Weitere Informationen zur Sperre auf beiden Abschnitten, die Abfahrtszeiten des Schienenersatzverkehrs und die jeweiligen Haltestellen können auf dieser Webseite nachgelesen werden.----------------------------------