Abfeiern in Zeiten des Coronavirus

An unbeschwerte Partys und Festivals ist nach wie vor nicht zu denken, nun versuchen Veranstalter dieses Manko mit Autodiskos wettzumachen. Die erste offizielle Veranstaltung dieser Art in Südtirol wird in Bruneck über die Bühne gehen. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.