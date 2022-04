Abruzzen: In Sterzing stationierter Soldat stirbt bei Klettertour

Wie die Onlineausgabe der Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, wurde der 34-Jährige tot auf dem Monte Piselli aufgefunden.Danilo Lesti war seit Freitag vermisst. Der in Sterzing stationierte Soldat hat seinen Urlaub in den Abruzzen verbracht.Am Freitag brach er in der Gegend des Monte Piselli in der Provinz Teramo zu einer Klettertour auf. Von dieser Tour kehrte er aber nicht mehr nach Hause. Eine Suchaktion wurde gestartet. Das Auto des Soldaten wurde in der Fraktion San Giacomo bei Valle Castellana gefunden.Am Sonntag dann die traurige Nachricht: Die Suchaktion nahm ein tragisches Ende. Der Soldat wurde tot aufgefunden.