Abschied von Roland Thöni: „Viele Spuren hinterlassen“

Plötzlich und unerwartet, wie auch Franz Angerer – ein Freund und Wegbegleiter von Thöni – in seinem Nachruf erklärte.„Eigentlich wollten wir im kommenden Jahr anlässlich des 50-jährigen Jubiläums seiner Bronzemedaille von Sapporogroß feiern. Die Feier bleibt ihm und uns nun leider verwehrt. Es zeigt, dass man im Leben nichts aufschieben soll“, sagte Angerer.Thöni hatte damals bei Olympia Bronze im Slalom geholt und damit seinen größten sportlichen Erfolg gefeiert. Ohnehin war der Vinschger in der Sportwelt – und nicht nur dort – bekannt und beliebt. So kamen am Samstag zahlreiche Trauernde aus Nah und Fern nach Sulden, darunter auch sein gleichaltriger Cousin – die Ski-Legende Gustav Thöni.Harte Worte fanden sowohl Angerer als auch Pfarrer Öttl für die Falschmeldungen, die zuletzt im Internet kursierten – hinsichtlich eines angeblichen Zusammenhangs von Thönis Tod mit einer Corona-Impfung.„Solche falschen Behauptungen in den sozialen Netzwerken sind für Angehörige in einer ohnehin bereits belastenden Situation nur schwer zu ertragen“, betonte Angerer.

