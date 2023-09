Absturz der „Frecce“-Maschine: „Was habe ich falsch gemacht?“

„Wir konnten nichts tun, die Flammen waren überall“

Hypothese: Vögel gerieten in den Motor

Die Maschine, eine MB-339, überschlug sich während der Startphase. Der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten. Ein glühendes Teil löste sich von dem Flugzeug und traf das Auto, in dem sich Paolo Origliasso mit seiner Familie befand. (STOL hat berichtet.) Die 5-jährige Tochter Laura kam in den Flammen ums Leben. Ihr 12-jähriger Bruder wird mit Brandwunden auf 30 Prozent des Körpers im Kinderkrankenhaus „Regina Margherita“ in Turin behandelt. Laut den Ärzten schwebt er nicht in Lebensgefahr. Origliasso und seine Frau Veronica Vernetto (41) wurden nur leicht verletzt.Die Frau, eine Mathematik-Lehrerin, wird wegen der Wunden noch behandelt. „Ich habe einen lauten Knall gehört, danach ist unser Auto in Brand geraten“, berichtete Origliasso. Es sei ihm nicht gelungen, seine Tochter Laura rechtzeitig aus dem brennenden Auto zu befreien. „Wir konnten nichts tun, die Flammen waren überall“, erzählte der Mann den Ermittlern. „Lauras Eltern sind geschockt. Ihre Verletzungen sind vom klinischen Standpunkt nicht schwer, aber sie sind sehr mitgenommen und werden von unseren Psychologen betreut“, berichtete der Generaldirektor des Turiner Krankenhauses „Cittá della salute“, Giovanni La Valle.In Italien sind Entsetzen und Trauer nach dem Unfall sehr groß. Ein Auftritt der „Frecce tricolori“ wurde abgesagt. Der Turiner Flughafen Caselle blieb gestern den ganzen Tag lang geschlossen, mehrere Flüge mussten umgeleitet werden. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Ivrea hat Ermittlungen gegen Oscar Del Dò, den Piloten der Maschine, aufgenommen. Auch er liegt mit Verletzungen im Spital.Nicht ausgeschlossen wird, dass Vögel in den Motor des Flugzeuges geraten sind, was den Absturz verursacht haben könnte. Auch ein Motorschaden könnte eine Ursache des Unglücks gewesen sein. Premierministerin Giorgia Meloni erklärte sich wegen des Todes des Mädchens „schockiert“. Sie kondolierte der Familie und wünschte baldige Genesung.