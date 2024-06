Achtung: Betrüger sammeln in Bozen „Spenden“

Zum wiederholten Mal wurden falsche Spendensammler ausländischer Herkunft (Rumänien) in der Bozner Altstadt gestoppt. Sie hatten Passanten auf aufdringliche Weise aufgefordert, Geld für wohltätige Vereine zu spenden.Wie die Kontrollen der Stadtpolizei ergaben, existierten diese Vereine gar nicht. Der Kommandant der Stadtpolizei Fabrizio Piras weist darauf hin, dass die Kontrollen in den vergangenen Tagen und Wochen verschärft worden sind, vor allem in der Altstadt, wo auch zahlreiche Touristen unterwegs sind, weil die Zahl dieser Art von Delikten ständig ansteigt.Daher der Aufruf der Stadtpolizei, den Spendensammlern auf der Straße kein Geld zu geben, denn es handelt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um Betrüger