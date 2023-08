Achtung: Profil auf Facebook geklont, Datenklau droht

„Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber wir gehen davon aus, dass unser Facebook-Profil geklont wurde“, macht OK-Präsident Benjamin Profanter aufmerksam.Angebliche Gewinner des Spiels wurden aufgefordert, um ihren Preis einzufordern, ihren Namen auf einer gefakten Website des Festes einzugeben und einen Registrierungsnachweis in einer privaten Nachricht zu versenden.„Achtung Datenklau“, warnt Profanter davor, diesen Link zu öffnen und persönliche Daten einzugeben. Der Vorfall wurde Facebook gemeldet, auf Reaktionen wird noch gewartet.„Wegen der Sicherheitsmängel auf Facebook werden wir das Gewinnspiel nicht neu starten“, informiert Profanter. Das Millander Dorffest findet diesen Freitag und Samstag ab 17 Uhr um das Jakob-SteinerHaus statt, am Sonntag den ganzen Tag.---------------------------------------