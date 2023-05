Achtung, wenn das Telefon klingelt: Betrüger rufen an

Auf ihren Festnetzanschlüssen hatten alle 10 Betroffene Anrufe von jemandem erhalten, der vorgab, von einer Polizeidienststelle anzurufen und deren „Capo“ zu sein. Dieser vermeintliche Polizist versuchte, den Opfern weiszumachen, dass deren Sohn verhaftet worden sei.Als nächsten Schritt schaltete der Betrüger einen Komplizen ein, der sich als Sohn ausgab und verzweifelt um Hilfe rief. Der falsche Polizist am Telefon forderte als Kaution Geld oder Schmuck – nur dann werde der vermeintliche Sohn freikommen.Glücklicherweise dürfte bisher niemand auf die Betrugsversuche hereingefallen sein.Die Quästur erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass es in unserem Rechtssystem keine Kaution gibt und dass daher keine verhaftete Person gegen Geld freigelassen werden kann. Besonders ältere Menschen sind gebeten, bei dieser Art von telefonischen Anfragen äußerst vorsichtig zu sein. Rufen Sie in immer die Notrufnummer 112 an, wenn Sie einen solchen Anruf bekommen haben und geben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertgegenstände.