Älteste Frau Italiens im Alter von 112 Jahren gestorben

Die Großmutter Italiens ist tot: Angela Tiraboschi ist letzte Nacht in ihrem Haus in der Via Coghetti in Bergamo im Schlaf gestorben. Tiraboschi wurde am 19. April 112 Jahre alt und war damit die älteste Frau Italiens und die am längsten lebende Frau aus Bergamo.