Ältester Diözesanpriester Vittorino Dallapè gestorben

Vittorino Dallapè wurde am 29. November 1926 in Stravino (Trentino) geboren und am 29. Juni 1950 in Trient zum Priester geweiht. Zwischen 1950 und 1954 wirkte er als Kooperator in der Diözese Trient in Villa Lagarina und Poro.Von 1954 bis 1965 war Dallapè Kooperator in der Bozner Pfarrei Don Bosco und von 1965 bis 1966 in Regina Pacis, ebenfalls in Bozen. Im Jahr 1966 wurde Dallapè Pfarrer in Dreiheiligen, wo er bis 1990 tätig war. Von 1995 bis 2004 wirkte er als Kooperator in Dreiheiligen/Bozen. Im Jahr 2004 ging Dallapè in den Ruhestand.Der Trauergottesdienst für Vittorino Dallapè findet am kommenden Dienstag, 31. Jänner 2023, um 14 Uhr in der Dreiheiligen-Kirche in Bozen-Gries statt, in der Folge wird er in Bozen beerdigt.