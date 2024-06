Afers: Große Trauer um Hannes Messner (44)

Auto stürzt 200 Meter in die Tiefe

Erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen

Begeisterter Vereinsmensch

In der Nacht auf Sonntag hat sich in Afers bei Brixen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Hannes Messner (44) aus Afers kam mit seinem Auto von der Straße ab. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte konnte er nicht mehr gerettet werden (STOL hat berichtet). Am Samstag hatten die Bauern von Afers ihre Rinder auf die Alm aufgetrieben – auch Hannes Messner , der mit seiner Frau und seinen 3 Söhnen den Sommer als Hirte für die Alminteressentschaft Plosach auf der Alm verbringen und die Hirtenwohnung neben der Rossalm beziehen wollte.Auf dem Heimweg passierte dann das Unglück: Messner war mit seinem Auto unterhalb der Rossalm vom Forstweg abgekommen. Infolge stürzte der Wagen über 200 Meter in die Tiefe.Messners Angehörige setzten sofort den Notruf ab. Das Weiße Kreuz und der Notarzt des Krankenhauses Brixen, die Feuerwehren von Afers und Brixen, die Bergrettungsdienste und die Carabinieri Brixen eilten herbei. Alle Versuche, Messner zurück ins Leben zu holen, waren vergebens. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.Hannes Messner war im Dorf sehr engagiert. Er war ein begeisterter Theaterspieler. Im Vorjahr war er vom Südtiroler Theaterverband für seine 25-jährige Treue zum Theater ausgezeichnet worden. Auch der Schützenkompanie gehörte er an, viele Jahre war er zudem Mitglied der Feuerwehr gewesen.