Afers trägt Trauerflor: Hunderte nehmen Abschied von Hannes Messner (44)

Der tödlich verunglückte Hannes Messner war ein leidenschaftlicher Hirte. - Foto: © privat

Der gelernte Zimmerer Hannes Messner hinterlässt seine Frau Kathrin und seine 3 „Buam“ Tobias, Fabian und Simon, die bei der Trauerfeier in ihrem Schmerz nicht allein waren. Zahlreiche Trauernde wischten sich Tränen vom Gesicht und trugen Blumen in der Hand – ein Zeichen für die große Wertschätzung, die der 44-Jährige in Afers und darüber hinaus genossen hat.Bei der von Begräbnisleiterin Manuela Unterthiner Mitterrutzner gestalteten Wort-Gottes-Feier in der Aferer Pfarrkirche wurde Hannes Messner als fleißiger und geselliger Mensch beschrieben, der u. a. Feuerwehrmann und Schütze gewesen sei. Eine Freude habe er auch mit der Schafhaltung gehabt. Und mit großer Begeisterung sei er Laienschauspieler gewesen.„Trauer ist nichts anderes als Liebe, tiefe, ehrliche Liebe, Liebe, die heute ganz einfach wehtut“, meinte Unterthiner Mitterrutzner. „Jede Träne, die ihr um Hannes weint, ist es wert, geweint zu werden.“Im christlichen Glauben spendete die Begräbnisleiterin Trost und Zuversicht – in der Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel.Vor der Kirche wurde Hannes Messner dann von dieser Welt verabschiedet.