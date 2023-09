Ahrntal: Über 500 Gramm Haschisch und Kokain – Festnahme

Foto: © Carabinieri

Wie die Carabinieri in einer Presseaussendung mitteilen, wurde am vergangenen Wochenende ein 31-jähriger Marokkaner, sowie dessen Fahrzeug und Wohnung unter die Lupe genommen.Bei der Durchsuchung wurden insgesamt rund 524 Gramm Haschisch und 13,6 Gramm Kokain gefunden. Auch Verpackungsmaterial, 117 Euro in bar sowie Handys wurden beschlagnahmt. Im Einsatz standen die Carabinieri von Bruneck und Sand in Taufers.Wie das Drogen-Analyselabor der Carabinieri in Leifers feststellte, hätte der mutmaßliche Dealer aus den Drogen bis zu 60 Dosen Kokain sowie 4789 Dosen Haschisch gewinnen können, was ihm im Verkauf rund 10.000 Euro eingebracht hätte.Für den Mann klickten die Handschellen. Er wurde anschließend in den Hausarrest überstellt, mit der Auflage, sich bei den Ordnungshütern zu melden.