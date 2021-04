Aiut Alpin Dolomites: Ende der Wintersaison nach 163 Einsätzen

Der Großteil der Wintereinsätze betraf medizinische Notfälle, aber Freizeit-, Arbeits- und Straßenunfälle sowie Suchaktionen waren abzuarbeiten. 4-mal wurde der Aiut Alpin Dolomites zu Lawinenabgängen gerufen: Diese wurden in Zusammenarbeit mit den Hundestaffeln der Finanzwache und der Polizei durchgeführt, die täglich am Helistützpunkt in Pontives den Bereitschaftsdienst leisteten.155 Einsätze wurden in Südtirol geflogen, 5 in der Provinz Trient und 3 in der Provinz Belluno. Zu einem großen Teil stammten die geborgenen Personen allesamt aus Italien, 139 aus Südtirol.Seine Sommertätigkeit wird der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites Mitte Juni aufnehmen.

