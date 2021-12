Akten zur „Masken-Affäre“: Das sind die 4 Fragen der Ermittler

Ausgerechnet am Tag vor Heiligabend beschlagnahmten Carabinieri der Trentiner NAS-Einheit im Büro des Landeshauptmanns und beim Sanitätsbetrieb Akten, Computer und Handys. Was wollen die Ermittler in diesem Material- und Datenberg finden? Das sind die 4 offenen Fragen, denen sie nachgehen.