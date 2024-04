Albions: 12-Jähriger bei Küchenbrand verletzt

Feuerwehr kann Brand rasch löschen

Der Alarm ging um 12.41 Uhr ein. Ein 12-jähriger Bub war allein in seiner Wohnung, als er einen lauten Knall aus der Küche hörte. Daraufhin ging er hin, um nachzusehen, was los war. Im Bereich des Herds waren bereits Flammen zu sehen. Mit bloßen Händen versuchte der 12-Jährige diese zu löschen und zog sich dabei Verbrennungen an den Händen zu.Als sein Vater die Wohnung betrat, alarmierte er sofort die Feuerwehr – das Feuer hatte sich mittlerweile in der ganzen Küche ausgebreitet.Die Wehrleute, die sofort zur Stelle waren, konnten den Brand rasch löschen. Die Küche war aber bereits zerstört. Auch Teile des Bades wurden beschädigt.Der 12-jährige Bub wurde in das Krankenhaus von Brixen gebracht, die Verletzungen sollen ersten Informationen zufolge nicht schlimm sein.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Albions und Lajen sowie das Weiße Kreuz. Auch die Feuerwehr Klausen wurde anfangs alarmiert – konnte aber gleich wieder einrücken.