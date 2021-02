Alfreider vor Gericht: Keine Irreführung rund um Hütte begangen

Wegen eines mutmaßlichen Bauvergehens an einer Hütte bzw. Bodenplatte beginnt hingegen sowohl für Alfreider als auch für den Projektanten am 17. März das Hauptverfahren.Die Urteilsbegründung soll in 40 Tagen vorliegen.Bei der Vorverhandlung ging es um eine Kubaturverlegung in Corvara zwischen November 2014 und April 2016.

rc