Algund erstrahlt in rot: Gegen Gewalt an Frauen

Der Gemeinde Algund liegt es besonders am Herzen auf diesen Tag aufmerksam zu machen, da bei vielen Vereinen, Firmen und Organisationen Frauen in einer leitenden Führungsposition seien. „Die Gleichberechtigung wird bei uns gelebt, das steht außer Frage. Als Beispiel sind auch drei von sechs Stühlen im Gemeinderat durch eine Frau vertreten“, lautet es in einer Aussendung.2021 wurde bei einer Aktion gemeinsam mit den Algunder Bürgern eine Bank im öffentlichen Raum rot angestrichen, welche nun ein wichtiger Bestandteil des Dorfplatzes ist: „Sie soll symbolisch den Platz der Frauen in unserer Gesellschaft vertreten, welchen die Todesopfer nun nicht mehr einnehmen können. Sie soll auf die schrecklichen Gewalttaten aufmerksam machen, die alltäglich geworden sind. Denn: alle 72 Stunden wird in Italien eine Frau ermordet.“Zudem seien an die 600 Gewaltsituationen bekannt, bei denen Frauen zu Gewaltopfern wurden. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher, da schätzungsweise nur 1 von 20 betroffenen Frauen Hilfe in Anspruch nimmt.