Alko-Test verweigert, kein Hinweis auf Anwalt: Hält der Freispruch?

Ein Südtiroler Autofahrer verweigert den klinischen Alkohol-Test, wird aber dann vor Gericht freigesprochen: Er hatte beanstandet, dass ihn die Ordnungshüter nicht vorher auf das Recht auf einen Rechtsbeistand hingewiesen hatten. Das ist aber nicht das letzte Wort in diesem Fall. Lesen Sie hier, was das Höchstgericht in Rom dazu sagt.