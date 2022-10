Allerheiligen: Gottesdienste mit Bischof Ivo Muser

Festgottesdienst, Friedhofsfeier und Ehrentitel für Dekan Holzer

Allerseelen in Gais

Am 1. November feiert die Katholische Kirche das Hochfest Allerheiligen. Dieser Festtag lenkt die Aufmerksamkeit auf alle Menschen, die das Ziel ihres Lebens bereits erreicht haben; das Fest erinnert aber auch an die eigene Berufung zur Heiligkeit. „Heilige“ sind nicht nur jene Menschen, die von der Kirche heiliggesprochen wurden, sondern all jene, die dem Vorbild Christi in besonderer Weise gefolgt sind. Der Gang auf den Friedhof kann als ein Stück Glaubensweg verstanden werden.Bischof Ivo Muser feiert heuer an Allerheiligen einen Festgottesdienst im Bozner Dom. Am Ende des Gottesdienstes wird der Bischof dem Bozner Dekan Bernhard Holzer zum Ehrenkanonikus ernennen und ihm das entsprechende Dekret überreichen.Am Nachmittag des Allerheiligenfestes wird Bischof Muser ab 14.30 Uhr der Feier im Stadtfriedhof in Bozen-Oberau vorstehen.Am Allerseelentag, dem 2. November, feiert Bischof Muser um 19 Uhr ein Requiem in seinem Heimatort Gais und besucht dort auch den Friedhof.