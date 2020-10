Allerheiligen und Allerseelen mit Bischof Ivo Muser

Die Corona-Maßnahmen ändern in diesem Jahr das Programm für die Feierlichkeiten von Bischof Ivo Muser zu Allerheiligen und zu Allerseelen. Das Gedenken an die Verstorbenen kann stattfinden, muss aber anders gestaltet werden.Die zweisprachige Feier unter dem Vorsitz des Bischofs am Sonntag, dem 1. November, Allerheiligen, um 14.30 Uhr findet deshalb nicht auf dem Bozner Friedhof, sondern im Dom zu Bozen unter Einhaltung der vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen statt. Es wird möglich sein, die Feier über die diözesanen Radiosender zu hören, die sie live übertragen. Im Laufe des Tages wird sich der Bischof auf den Friedhof von Bozen begeben, um die Gräber zu segnen.„Das Programm an Allerheiligen und Allerseelen soll Mut machen, das Totengedenken nicht ausfallen zu lassen, sondern es so zu begehen, dass es auch unter den gegenwärtigen Umständen möglich und verantwortbar ist“, betont Bischof Muser.10 Uhr: Festgottesdienst in Jenesien mit der Pfarrgemeinde14.30 Uhr: Feier zum Totengedenken im Dom zu Bozen. Diese Feier wird von den diözesanen Kirchensendern Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia übertragen. Im Laufe des Tages wird der Bischof die Gräber im Bozner Stadtfriedhof segnen.17 Uhr: Rosenkranzandacht für alle Verstorbenen im Dom zu Bozen. Auch diese Andacht wird von den diözesanen Kirchensendern übertragen.9 Uhr: Requiem für alle Corona-Toten Südtirols im Dom zu Brixen mit Übertragung durch die diözesanen Kirchensender.19.30 Uhr: Requiem zum Allerseelentag in der Stiftskirche von Innichen mit Segnung der neuen Urnengräber.

