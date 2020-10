Alperia informiert: Achtung Telefonbetrüger

Wie gehen die Betrüger vor? Der angebliche Alperia Mitarbeiter ruft den Kunden an und teilt ihm mit, dass es einen Fehler in der Fakturierung gegeben habe oder dass der aktuelle Vertrag auslaufen würde und ein neuer abgeschlossen werden müsse, um nicht mehr zu bezahlen.Sie geben dabei immer an, die Daten der letzten Rechnung zu benötigen. Teilt der Kunde die Daten der Rechnung mit, wird er schon bald eine böse Überraschung erleben, da er de facto einen Vertrag mit einem anderen Anbieter zu wesentlich ungünstigeren wirtschaftlichen Konditionen abgeschlossen hat.Alperia empfiehlt die Daten der Stromrechnung oder sonstige persönliche Daten keinesfalls an Fremde weiterzugeben und unbedingt die Identität des Anrufers zu überprüfen, indem sie den Kundendienst von Alperia unter der Rufnummer 800 110 055 oder per Mail kontaktieren.Alternativ kann auch der Betrüger aufgefordert werden, eine Mail mit der Mailadresse [email protected] zur Bestätigung der eigenen Identität zu schicken.

