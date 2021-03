Alperia unterstützt Südtiroler Haushalte

Die Aktion, die einen einmaligen Bonus im Wert von 50 Euro auf die Stromrechnung vorsieht, richtet sich an Privatkunden von Alperia, die einen Liefervertrag für Strom auf dem freien Markt für ihren Hauptwohnsitz in Südtirol haben und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: Personen, die zwischen dem 14. November 2020 und dem 31. März 2021 Ihre Arbeit verloren haben oder in die Lohnausgleichskasse überstellt wurden und keinen vollkommenen Lohnausgleich seitens des Arbeitgebers erhalten. Ebenso Personen die 2019 und/oder 2020 als Arbeitnehmer mit einem Saisonvertrag gearbeitet haben und zwischen 14. November 2020 und 31. März 2021 nicht die Möglichkeit hatten zu arbeiten.„Viele Menschen befinden sich ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation“, so Vorstandssitzende Flora Kröss und Aufsichtsratspräsident Mauro Marchi. „Als Alperia empfinden wir es als unsere Pflicht, unser Territorium zu unterstützen und konkrete Hilfe zu leisten – sowohl für die Südtiroler Betriebe als auch für Haushalte, die in finanziellen Schwierigkeiten sind“.Generaldirektor Johann Wohlfarter betont: „Mit dieser Entscheidung helfen wir da, wo es bei Privatkunden aktuell wirklich wichtig ist, sprich bei jenen, die jetzt unfreiwillig arbeitslos geworden sind oder aufgrund der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Lage in Lohnausgleich gehen müssen“.

stol