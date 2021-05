Als die asiatische Cholera in Mals wütete

In regelmäßigen Abstanden gab und gibt es Epidemien, die unzählige Menschenleben kosteten bzw. kosten. Was heute das Corona-Virus war 1836 die asiatische Cholera, die im Obervinschgau und in Mals wütete. + Von Burgi Pardatscher Abart