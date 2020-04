Alter, Geschlecht, Gemeinde: Südtirols Corona-Tote

Hier finden Sie die Liste der mit Covid-19 gestorbenen Südtiroler nach Gemeinden, Alter und Geschlecht.Die am stärksten betroffenen Gemeinden Bozen, Kastelruth, Eppan und MeranTodesfälle in den Grödner GemeindenTodesfälle in Sterzing, Brixen, Bruneck und Leifers.Todesfällen in den restlichen Gemeinden.Das 5-jährige Mädchen, das wie berichtet, ebenfalls mit dem Virus starb, wird aus Rücksicht auf die Familie nicht gelistet.

vs/ptr