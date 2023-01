Altstadt: Blaue Parkplätze müssen am Samstagnachmittag bezahlt werden

Die SEAB hat nach einer Einführungszeit mit systematischen Kontrollen begonnen und festgestellt dass, obwohl seit der Einführung bereits ein halbes Jahr vergangen ist, gerade am Samstagnachmittag, bzw. -abend überdurchschnittlich viele Strafen wegen fehlender Parktickets im Zentrum ausgestellt werden müssen.Um böse Überraschungen zu vermeiden, appelliert die SEAB AG an alle Autofahrer, sich immer am jeweiligen Parkscheinautomat über die gültigen Tarife und die kostenpflichtigen Uhrzeiten zu informieren. Eine praktische Hilfe bieten auch die Smartphone-Apps, die mittels Georeferenzierung automatisch den gültigen Tarif für die jeweilige Zone anwenden: EasyPark, myCicero, PayByPhone und Telepass Pay.Die SEAB erinnert auch daran, dass die neue Regelung eine Ausnahme für Anrainer vorsieht: Alle, die über eine grüne bzw. grün-rote Vignette verfügen, können am Samstagnachmittag ab 13 Uhr weiterhin kostenlos parken. Für alle anderen sind die blauen Parkplätze im Zentrum, zum Beispiel in der Sparkassenstraße, Cavour-Str., Andreas-Hofer-Str., Piave-Str. und Leonardo-da-Vinci-Straße, auch am Samstagnachmittag bis Mitternacht kostenpflichtig.