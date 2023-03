Am Dienstag kommt etwas Regen

Der Montag wartet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken auf. Am Nachmittag wird es vielerorts noch einmal freundlich, bevor es in der Nacht auf Dienstag von Süden her zu regnen beginnt. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1700 Metern.Im Verlauf des Dienstags lassen die Niederschläge aber schon wieder nach, nur in der Osthälfte können am Nachmittag noch ein paar Schauer durchziehen. Am Mittwoch sind hingegen im Norden paar Schneeschauer möglich, im Süden lockert es derweil auf.Am Donnerstag und Freitag kehrt die Sonne Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge wieder an den Himmel über Südtirol zurück und es wird um ein paar Grad wärmer.