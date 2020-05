Am Rande der Gesellschaft in Krisenzeiten

Der Drogenmarkt ist zusammengebrochen. Frauen, die Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung sind, kommen in noch prekärere Situationen – und Obdachlose werden als Quarantäneverweigerer beschimpft.Die Corona-Krise trifft die gesamte Gesellschaft hart – und besonders diejenigen, die am Rande stehen. Sie werden noch weiter an den Rand gedrängt, wie unter anderem Patrizia Federer vom Caritas-Dienst „Bahngleis 7“ im Gespräch mit der Sonntagszeitung „Zett“ erzählt.

z/ast