Am Wochenende Gottesdienste zum Welttag der Großeltern

„Die Großeltern sind das Bindeglied zwischen den Generationen“, betont Papst Franziskus. „Es ist wichtig, dass sich die Großeltern mit den Enkeln treffen“ - und umgekehrt, sagt Papst Franziskus.Der Papst hat zum Welttag der Großeltern und älteren Menschen ein Schreiben verfasst, in dem er auf die vielen unterschiedlichen Schwierigkeiten des Alters eingeht: auf die Schwächung der Arbeitskraft, das Nachlassen des Gedächtnisses, die zunehmende Vereinsamung, das Schwinden von Lebensfreude und Optimismus, die Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit, die allgemeine körperliche Schwäche, die Langeweile und vieles andere mehr.Vor diesem Hintergrund versucht Papst Franziskus ältere Menschen zu ermutigen und sie auf Gott zu verweisen: „Gott lässt besonders die älteren Menschen nicht allein. Gott schaut nicht auf die äußerlichen Schwächen, sondern auf das innere Sein des Menschen, auf sein Herz.“Der Seniorenseelsorger der Diözese , Josef Torggler, geht in seinen Gedanken zum Welttag der Großeltern auf das besondere Verhältnis zwischen Oma und Opa und den Enkelkindern ein: „Unter den vielen, die in unserer Zeit uneigennützig alten Menschen beistehen und sehr viel für sie tun, sind es, ohne dass sie daran denken, gerade auch die Enkelkinder.“„Enkelkinder bewirken durch ihr Dasein und ihre Anhänglichkeit für ihre Großeltern sehr viel. Sie hören ihnen gerne zu, reden mit ihnen, essen oft gerne bei ihnen und halten sich gerne bei ihnen auf. Das Zusammensein von Großeltern und Enkelkindern ist wertvoll für die Großeltern , unbezahlbar wertvoll aber auch für die Kinder“, so Josef Torggler in einer Aussendung der Diözese Bozen-Brixen.Die Arbeitsgruppe Seniorenpastoral der Diözese Bozen-Brixen plant auch in diesem Jahr wieder eine besondere Aktion zum „Welttag der Großeltern und alleinstehende Senioren“. Es werden an 3 verschiedenen Tagen an 3 verschiedenen Orten über das Land verteilt spezielle Gottesdienste für Großeltern , ihre Enkelkinder und alleinstehende Senioren mit Josef Torggler angeboten. Großeltern , Enkel und ältere Menschen aus der Umgebung sind hierzu herzlich eingeladen.Der erste Gottesdienst hat bereits am vergangenen Samstag, 20. Juli 2024, in Maria Trens stattgefunden, die anderen beiden Messfeiern stehen am kommenden Samstag und Sonntag auf dem Programm: am Samstag, 27. Juli 2024, ist eine Eucharistiefeier um 11 Uhr in Aufkirchen/Toblach geplant und am Sonntag, 28. Juli 2024, um 10 Uhr findet ein Gottesdienst in der Pfarrkirche von Laas im Vinschgau statt.Nach den Messfeiern gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Getränken und Brötchen, zu dem alle Teilnehmer eingeladen sind. Die Gottesdienste wollen eine Gelegenheit bieten, generationenübergreifend Gemeinschaft zu erleben und den Welttag der Großeltern und alleinstehenden Senioren zu feiern.