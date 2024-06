An Sperre festgekrallt: 2 Frauen in St. Leonhard haben großes Glück

Wie viele andere auch, hatten die 2 Frauen im Alter von 17, 18 Jahren in der Unterbichl Sand gestern Abkühlung gesucht und sind in der Passer , die dort ein sehr aufgeweitetes Bachbett hat, schwimmen gegangen. Dabei müssen die beiden Passeirerinnen dem Strömungsarm der Passer zu nahe gekommen sein und wurden mitgerissen. Beim ersten Betonpfeiler der Gomioner Sperre gelang es einem der beiden Mädchen sich festzuhalten und ihre Freundin ebenfalls zum Pfeiler zu ziehen.Die lautstarken Hilfeschreie der beiden Frauen blieben glücklicherweise nicht ungehört. Über die Landesnotrufzentrale alarmiert, rückten die Feuerwehr St. Leonhard und die Bergrettung St. Leonhard aus. Mit Klettergurt und am Seil gesichert erreichten die Feuerwehrleute die 2 Frauen, sicherten auch sie und brachten sie ans Ufer.Im Einsatz war auch das Weiße Kreuz Passeier