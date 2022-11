Ancona: Wieder bebt die Erde

Das Epizentrum eines der Beben vom heutigen Donnerstag. - Foto: © ANSA / terremoti.ingv.it

Das Beben um13.35 Uhr hatte die Stärke 4, das Epizentrum lag im Gebiet von Ancona an der Küste der Marken in einer Tiefe von 9 Kilometern. Das Beben am Mittwoch hatte die Stärke 5,7. Klirren von Spiegeln, ruckartige Bewegung des Bodens,Verschiebung von Ornamenten und die Alarmbereitschaft von Hunden: Ein Einwohner von Senigallia berichtet der Nachrichtenagentur Ansa über die Momente des neuen starken Bebens der Stärke 4,0, das um 13.35 Uhr vor der Küste der Region Marken, genauer gesagt im Gebiet von Senigallia in der Provinz Ancona, registriert wurde. „Wir haben es deutlich gespürt, es war sehr stark, aber kurz“, berichtet er.Im Meer vor der Küste der Region Marken gab es mehrere seismische Erschütterungen, insbesondere in der Gegend von Pesaro, und andere weiter südlich vor denen in der Provinz Ancona, von denen einige auch in anderen Städten der Regionen Marken und Romagna deutlich zu spüren waren. Das staatliche Institut für Geophysik und Vulkanologie hat mehrere große Beben seit gestern Nacht aufgezeichnet.