Anleger um Millionen betrogen: Bande ausgeforscht und angeklagt

Die potenziellen Opfer wurden durch die Organisation von Meetings in Hotels und Konferenzräumen oder durch „Mundpropaganda“ und durch die Nutzung sozialer Netzwerke, insbesondere Skype, angelockt.





Geschickt gewannen sie das Vertrauen der Investoren und verleiteten sie zu fingierten Anlagegeschäften und machten die Investition mit falschen Renditeversprechen schmackhaft.Doch im Endeffekt wurde keinerlei renditeträchtige Geschäftstätigkeit festgestellt.Allein in Italien haben 112 betrogene Anleger Klage eingereicht, darunter auch Südtiroler. Der finanzielle Schaden hier beläuft sich auf mehr als 1,3 Millionen Euro.Doch damit nicht genug. Die Bande handelte auf internationaler Ebene und suchte sich ihre Opfer nicht nur in Italien, sondern auch in anderen europäischen Ländern wie etwa in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Ungarn. Der Gesamtschaden soll bei etwa 12 Millionen Euro liegen.Die Geldbeträge wurden allesamt an eine spanischen Firma überwiesen.Besagte Firma geriet schon im Jänner ins Visier der Ermittler, nachdem sich zahlreiche Anleger beschwert hatten.Bei den darauffolgenden Razzien in Spanien seien zeitgleich zahlreiche Wohnungen und Firmenräume durchsucht worden, hieß es. Die Fahnder beschlagnahmten neben Unterlagen und Konten unter anderem auch 2 Luxusautos, haufenweise Bargeld und 12 Zuchtpferde auf einem Gestüt in Spanien.Eine Spur führte schließlich auch nach Südtirol. Ein in Bruneck ansässiger Mann, A.P., soll als Chef einer Schweizer Firma in die betrügerischen Machenschaften verwickelt gewesen sein.Die Bozner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen 9 Personen erhoben. Die Ermittlungen dauern an.

