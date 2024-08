Anrainer befreien eingeklemmten Bauer aus misslicher Lage

Das Weiße Kreuz Passeier brachte den Mann in das Krankenaus von Meran. - Foto: © fm

Es war kurz nach 18 Uhr, als die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin in Passeier alarmiert wurden: Bei Arbeiten am Hof war der Fuß eines Bauers unter einer Eisen-Schiene eingeklemmt worden.



Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatten Anrainer den Mann bereits aus seiner misslichen Lage befreit. Mit leichten Verletzungen am Fuß wurde der Mann vom Weißen Kreuz Passeier ins Meraner Krankenhaus gebracht.

jot