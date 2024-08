Anti-Mafia-Ermittler beschlagnahmen Vermögen in Höhe von 100 Millionen Euro

Foto: © ANSA / DIA

„Im Laufe der Jahre ist es Vater und Sohn gelungen, ein wahres Netzwerk von Unternehmen zu schaffen und die Aktivitäten der Familie mit Gesellschaften zu diversifizieren, die in der Krankenhausreinigung, im Immobilienbereich und in der Verwaltung eines sehr bekannten Strandclubs an der Küste von Catania tätig sind“, heißt es in der Mitteilung. Laut den Ermittlern begann die Untersuchung gegen die beiden Unternehmer im Jahr 2020.Die Kriminalisten gehen davon aus, dass Vater und Sohn jahrzehntelang mit dem Mafiaboss Maurizio Zuccaro zusammengearbeitet haben, der eine lebenslange Haftstrafe im Mailänder Opera-Gefängnis verbüßt.